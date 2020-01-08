مراقب عام الداخلية يتفقد دورة المستجدين أثناء التدريب

غزة- الرأي:

تفقد المراقب العام لوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة اللواء ماهر بنات، دورة المستجدين خلال دورتهم في المديرية العامة للتدريب "أنصار".

وشارك المراقب العام في الزيارة مساعدوه ومدراء الإدارات والوحدات بالمكتب، حيث كان في استقباله مدير عام مديرية التدريب العميد محمد خلف، ومدراء المديرية.

وأكد العميــد خلف أنه من اليوم الأول الذي بدأت فيه اجراءات انتساب 1000 جندي للوزارة كانت المديرية تفتح أبوابها أمام جميع الجهات الرقابية كالمجلس التشريعي ومكتب مراقب العام والإعلام المحلي وفصائل العمل الوطني والاسلامي.

وأشار إلى أن مديرية التدريب ترحب بأي عمل من شأنه أن يُشكـل رافعــة لمؤسسات الداخليـــة، مؤكداً أن المديرية ستعمل بكل اجتهاد على تطوير وتأهيل الـ1000 منتسب بشكل يلبي طموحات واحتياجات العمل بالأجهزة الأمنيــة.

بــدوره، أشــاد "بنات" بدور المديرية العامة للتدريب، مؤكداً على أهميـــة مرحلة التدريب الأساسي والتي تهدف لصقل الشخصية العسكرية لدى المنتسبين الجدد.