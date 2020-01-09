وكالة الرأي الفلسطينية مراقب عام الداخلية يتفقد دورة المستجدين أثناء التدريب وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي تزور مؤسسة الرسالة وكالة الرأي الفلسطينية مزارعو غزة.. استنفار كامل لمواجهة هجمة البرد وكالة الرأي الفلسطينية لجنة تعزيز السلوك القيمي تنظم لقاءً حول دور الدعاة بالوقاية من الانتحار وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال تنقذ الصيادين من المد المفاجئ لبحر دير البلح وكالة الرأي الفلسطينية الأسير "العربيد" يُكابد آثار التعذيب في سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية "عيلة واحدة" مبادرة خيرية ترى النور بتكاتف موظفين لأجل الفقراء وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف خان يونس تعقد ورشة عمل لشرح برنامج التحفيظ الجديد وكالة الرأي الفلسطينية "متابعة الأداء السلوكي" تعقد ورشة عمل لتطوير عمل دوائر العلاقات العامة وكالة الرأي الفلسطينية "الأوقاف" تطلق مشروع لتقييم أداء الخطباء لعام 2020
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يعتقل شابين ببيت لحم ويداهم منازل بالخليل

09 كانون ثاني / يناير 2020 08:40

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بيت لحم - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابين من مدينة بيت لحم، وداهمت عدة منازل بمدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت: سامر شبلي القيسي (22 عاما) من حي الكركفة وسط بيت لحم، وحمزة محمد طه رمضان (24 عاما)، من مخيم العزة، بعد ان داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال سلمت الشاب محمود عبد الكريم عياد (34 عاما) من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، بلاغا لمراجعة مخابراتها، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

وذكرت أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في البلدة القديمة بالخليل، وعرف من أصحابها: عادل غيث، وصلاح غيث، وربحي غيث.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى تستقبل وفداً من المركز الثقافي الإيطالي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟