الاحتلال يعتقل شابين ببيت لحم ويداهم منازل بالخليل

بيت لحم - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابين من مدينة بيت لحم، وداهمت عدة منازل بمدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت: سامر شبلي القيسي (22 عاما) من حي الكركفة وسط بيت لحم، وحمزة محمد طه رمضان (24 عاما)، من مخيم العزة، بعد ان داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال سلمت الشاب محمود عبد الكريم عياد (34 عاما) من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، بلاغا لمراجعة مخابراتها، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

وذكرت أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في البلدة القديمة بالخليل، وعرف من أصحابها: عادل غيث، وصلاح غيث، وربحي غيث.