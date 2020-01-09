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الاحتلال يعتقل 7 مواطنين بالضفة بينهم فتى

09 كانون ثاني / يناير 2020 08:40

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بيت لحم - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، سبعة مواطنين على الأقل من الضفة الغربية المحتلة بينهم فتى.

وقال نادي الأسير إن مواطنين جرى اعتقالهما من بيت لحم هما: سامر القيسي (22 عاما)، وحمزة محمد الجراشي (24 عاما)، كما سلمت الأسير السابق محمود كريم عياد بلاغا لمقابلة مخابراتها.

فيما جرى اعتقال مواطن من بلدة كفر اللبد في طولكرم وهو جمال حافظ فقها (50 عاما)، ومواطن آخر من بلدة عزون قضاء قلقيلية وهو نهار عمران حسين (26 عاما)، إضافة إلى مواطن من بلدة كفل حارس قضاء سلفيت وهو أسامة زيد صالح.

يُضاف إلى المعتقلين الفتى فارس رمزي ورني (16 عاما) من بلدة العيزرية قضاء القدس، ومواطن آخر من بلدة سلواد قضاء رام الله أسامة نذير حامد (18 عاما)، وهو أسير سابق قضى عشرة أشهر، وأفرج عنه قبل شهر.

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