7 طرق طبيعية للتخلص من تشققات القدمين

في فصل الشتاء، يصبح الجلد أكثر عرضة للإصابة بالجفاف والتشققات، خاصةً بمنطقة القدمين، الأمر الذي يؤرق بعض السيدات، فليجأن إلى استخدام الكريمات المرطبة، مع العلم أن هناك بعض الوصفات الطبيعية المتوفرة بالمنزل وتساهم في التغلب على هذه المشكلة.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أبرز الوصفات الطبيعية التي تساهم في التغلب على تشققات القدم، وفقًا لموقع "Brightside.me".

1- دقيق الأرز والعسل والخل

يساعد دقيق الأرز على تنقية البشرة من الشوائب المتراكمة بمسامها، كما يعمل العسل كمطهر طبيعي يساهم في التعافي من تشققات القدمين، أما الخل عبارة عن حمض خفيف يحافظ على نعومة البشرة، ويساعد على التخلص من الجلد الميت.

أما عن طريقة استخدامه، نضع القدم المصابة في الماء الفاتر لمدة 10 دقائق، ثم ندهنها بخليط يتكون من 3 ملاعق من دقيق الأرز على ملعقة صغيرة من العسل و3 نقاط من خل التفاح، وللحصول على النتيجة المرجوة، يجب تكرار تلك العملية 3 مرات أسبوعيًا، للتخلص من الزوائد الجلدية الميتة.

2- الموز

من الفواكه التي تساعد على التخلص من تشققات الكعبين، لاحتوائه على عناصر غذائية تمثل أهمية كبيرة لصحة البشرة، مثل فيتامين ب، وفيتامين أ، وفيتامين سي.

ولكن يجب أن تكون الثمرة المستخدمة في هذا الشأن طازجةً، لاحتواء الموز غير الطازج على حمض يهدد البشرة بالالتهابات.

أما عن طريقة استخدامه، لا بد من هرس الموز حتى يتحول إلى خليط ناعم، ثم نضعه على الكعب المصاب، وبعد مرور 20 دقيقة يرجى غسله بالماء، مع ضرورة تكرار هذه العملية يوميًا لمدة أسبوعين.



3- عسل النحل

كما ذكرنا سلفًا، يعمل عسل النحل كمطهر طبيعي يقوم بسحب الماء من الأنسجة الداخلية إلى طبقة الجلد الخارجية، لذلك ينصح بتدليك القدم المتضررة بالقليل منه لمدة 20 دقيقة، ثم نقوم بفرك الكعب المصاب بالحجر، للتخلص من الزوائد الجلدية، وبعد الانتهاء يجب دهنه بكريم مرطب للجلد، مع ضرورة تكرار الخطوات السابقة يوميًا، للحصول على أفضل نتائج ممكنة.

4- الزيت النباتي

يمكن استخدام الزيت النباتي للتخلص من تشققات الكعب، لأنه من مستحضرات التجميل التي يسهل على البشرة امتصاصها بسهولة، فضلًا عن احتوائه على فيتامين أ، وفيتامين ب، وفيتامين هـ.

ولكن يجب تجفيف القدم قبل دهنها بالزيت، مع الحرص على ارتداء جوارب مصنعة من القطن بعد الانتهاء من هذه الخطوة، وللحصول على أفضل نتائج، ينصح بتكرار هذه العملية يوميًا.

5- صودا الخبز

تتميز صودا الخبز باحتوائها على خصائص مضادة للالتهابات، تساعد على التخلص من تشققات القدم والزوائد الجلدية، وللحصول على أفضل نتائج، ينصح بوضع 3 ملاعق منها في الماء الفاتر مع التقليب حتى نتأكد من ذوبانها بشكل كامل، ثم ننقع القدم في الخليط، وبعد مرور 15 دقيقة نقوم بفركها بالحجر ونشطفها بالماء، ويمكن تكرار هذا الإجراء مرتين يوميًا ولمدة أسبوع، للحصول على النتيجة المرجوة.

6- جل الصبار

يحتوي جل الصبار على نسبة عالية من فيتامين أ، وفيتامين سي، وفيتامين هـ، فضلًا عن الخصائص المضادة للالتهابات، الأمر الذي يجعله من الوصفات الطبيعية التي يمكن الاعتماد عليها للتغلب على تشققات القدم.

أما عن طريقة استخدامه، ننقع القدم المتضررة في وعاء مملوء بالماء الفاتر، ثم نفركها بالحجر للتخلص من الزوائد الجلدية، وبعد التأكد من تجفيفها، نقوم بوضع طبقة رقيقة من جل الصبار على تشققات الكعب، ثم نرتدي جوارب مصنعة من القطن، مع الاهتمام بتكرار هذا الإجراء من 4 إلى 5 أيام، للحصول على أفضل نتائج.

7- الليمون والفازلين

يعتبر الفازلين من مستحضرات التجميل التي تساعد على ترطيب الجلد، كما يتميز الليمون باحتوائه على حامض الستريك الذي يساهم في تقشير الجلد الميت.

لذلك يجب نقع القدم المتضررة في الماء الدافئ لمدة 20 دقيقة، ثم نشطفها جيدًا، وبعد تجفيفها ندهنها بخليط يتكون من ملعقة من الفازلين و4 قطرات من عصير الليمون، على أن نرتدي جوارب مصنعة من الصوف، للحصول على أفضل نتائج.