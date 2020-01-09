دراسة: نشر الملابس في الشتاء داخل البيت مضر بالصحة

" نشر الملابس داخل البيت يعد من بين العادات الخاطئة، لأنه مكلف من حيث استهلاك الطاقة ويؤثر على جودة الهواء داخل البيت، فبعض قطع الملابس المبللة وحفنة من مشابك الغسيل من شأنها أن تساهم في زيادة مستويات الرطوبة داخل البيت "، هذا ما أكدته دراسة علمية حديثة، بحسب صحيفة "الإسبانيول" الإسبانية.

التقرير الذي نشرته الصحيفة عن الدراسة، تحدث مطولًا عن مسألة نشر الثياب داخل البيت خلال فصل الشتاء، وما تنطوي عليه هذه العادة من مخاطر، وانتهت بالنصح بتغطية الثياب بقطعة من البلاستيك ونشرها في الهواء الطلق مهما تكن برودة الجو في الشتاء أو حتى هطول الأمطار، وإن استغرق الأمر وقتًا أطول حتى تجف، والإبتعاد عن مجفف الملابس، أو نشر الملابس داخل البيت.



وأشارت الدراسة إلى أن بعض قطع الملابس المبللة وحفنة من مشابك الغسيل تشكل بيئة رطبة ملائمة لتكاثر العفن وقمل الغبار، وأن هذه الكائنات المجهرية ضارة، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة، أو مشاكل في الجهاز التنفسي أو الحساسية.



وذكرت الدراسة أنه في حالة الإضطرار الشديد لتجفيف الملابس داخل البيت، فمن الضروري أن يحدث ذلك في غرفة لا نمكث فيها كثيرا وغير رطبة، مثل ( المطبخ )، ويمكن تجفيف بعض قطع الثياب من خلال تجميدها داخل كيس بلاستيكي ووضعها في الثلاجة، وعن طريق عملية التسامي ينتقل الماء من حالته الصلبة إلى غاز ما يساهم في تجفيف الملابس.