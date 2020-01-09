. جهاز ذكى للتخلص من رائحة الحذاء الكريهة

ابتكر مطورون من مقاطعة جيونج سانج فى كوريا الجنوبية حلا تكنولوجيا للتخلص من رائحة القدم الكريهة التى يعانى منها الرياضيون بشكل خاص والأشخاص العاديون بشكل عام، إذ صمموا جهازا يطلق عليه اسم "ShoeBlast"، والذى يزيل الروائح الكريهة وغير المستحبة نهائيا باستخدام كل من الحرارة والأشعة فوق البنفسجية، والذى تم الكشف عنه رسميا خلال معرض الالكترونيات الاستهلاكية CES 2020 بمدينة لاس فيجاس.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يتميز الجهاز القابل لإعادة الشحن والذى يعمل بالبطارية بعنصرين للتنظيف يمكن إزالتهما من الجسم الرئيسى للجهاز، وإدخال كل منها فى أى حذاء متسخ لبدء مهمة التنظيف.

وقال متحدث باسم مطورى ShoeBlast: "بسبب الرطوبة، تشعر أقدامك بالانزعاج والحكة وعدم الراحة، أتمنى أن تعرفوا أن هذه الجراثيم الشريرة تتحرك بالفعل داخل حذائك، لكن الآن يمكنك هزيمة البكتيريا والرطوبة التى تسبب الرائحة الكريهة والاضطراب المزمن."

ويعالج جهاز ShoeBlast المحمول، الذى يمكن شحنه بواسطة USB، رطوبة الحذاء والكائنات الحية الدقيقة باستخدام منهج ذى شقين، أولاً، تهب كل واحدة من إدخالات الجهاز الهواء الساخن - حوالى 104-140 درجة فهرنهايت (40-60 درجة مئوية) للمساعدة فى تجفيف الأحذية وتعقيمها دون التسبب فى أى ضرر.

وفى الوقت نفسه، يتم استخدام مصابيح LED فوق البنفسجية لزيادة تعقيم الجزء الداخلى للأحذية مع القضاء على "99 فى المئة من الفيروسات".

وقال متحدث باسم ShoeBlast: "لا يبدو ضوء ShoeBlast UV مجرد ليزر فحسب، بل إنه يوقف انتشار الجراثيم المجهرية".

يتميز الجهاز أيضًا بأجهزة استشعار للرطوبة لمساعدته على تحديد وقت الانتهاء من تنظيف وتجفيف زوج معين من الأحذية.

لا يقتصر استخدام ShoeBlast على الأحذية الرياضية ذات الرائحة الكريهة، ولكن يمكن استخدام الجهاز على أى حذاء أو حتى الخوذات والقفازات والقبعات، كما يزعم المطورين.