"بينيت" يشكل هيئة خاصة لتقوية الاستيطان في مناطق "C" بالضفة

القدس المحتلة - الرأي

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، صباح اليوم الخميس، أن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينت، أعلن عن تشكيل هيئة خاصة، لتقوية الاستيطان في مناطق (C) بالضفة الغربية.

وقالت الصحيفة العبرية، إن هدف هذه الهيئة، هو تقوية وتعزيز وزيادة الاستيطان الإسرائيلي، في الأراضي الفلسطينية، المصنفة كمناطق (C) بالضفة الغربية.

وبحسب الصحيفة، كشف بينيت، أن الهيئة اجتمعت عدة مرات في الأسابيع الأخيرة، بهدف دعم الاستيطان والمستوطنين، وتعزيز الوجود الإسرائيلي في هذه المناطق.

وأضافت أن الهيئة ناقشت كذلك، منح تصاريح للمستوطنين، لشراء لقطع أراض في الضفة، وربط البؤر الاستيطانية غير القانونية بشبكة المياه والكهرباء الإسرائيلية.

ولفتت الصحيفة إلى أن الهيئة الخاصة، طالبت بمنع إخلاء المستوطنات الغير قانونية، وتسريع الإجراءات القانونية لفرض المزيد من الواقع الاستيطاني بالضفة، قبل موعد الانتخابات.

وأشارت إلى أن هذه الهيئة ستعمل على "تسوية" قانونية لنحو 30 بؤرة استيطانية غير قانونية بالضفة، التي يتم اعتبارها مزارع زراعية، وصدرت بحقها أوامر هدم بالسابق.