النيابة العامة تؤكد على تعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي

غزة- الرأي

أكد النائب العام المستشار ضياء المدهون خلال استقباله لممثلي ومخاتير العائلات الفلسطينية بشكل منفصل "عائله دغمش - الحساينة - الشاعر - سويرجو "، على استمرارية نهج النيابة العامة في الانفتاح على المجتمع المدني بكافة مكوناته لتعزيز الأمن المجتمعي وتحقيق السلم الاهلي .

وشدد المستشار المدهون خلال لقاءاته على ترسيخ العدالة والإحتكام لسيادة القانون في استعادة الحقوق لأصحابها ورد المظالم ونشر ثقافة التسامح بين المواطنين ودعم الترابط الاسري بين ابناء شعبنا.

واشاد بالدور الإيجابي للمخاتير والوجهاء ورجال الاصلاح في خلق مبادرات ايجابية بناءة ترغّب في الصلح الأهلي وتعززه وتسهم مع المؤسسة الأمنية والقضائية بمكافحة الظواهر السلبية بما يعود بالنفع على الصالح العام .