مدير عام المستشفيات يبحث تطوير العيادات الخارجية بمجمع الشفاء الطبي

غزة- الرأي

بحث د.عبد السلام صباح مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة، تطوير خدمات العيادات الخارجية بمجمع الشفاء الطبى ، و ذلك خلال لقاء عمل مع ادارة مجمع الشفاء الطبي ممثلا بمديره العام د. محمد أبو سلمية لبحث الاجراءات الناظمة لعمل العيادات الخارجية واقسام الطوارئ بالمجمع .

واستعرض د. أبو سلمية شرحاً وافياً حول عمل العيادات الخارجية والطوارئ وما تقدمه من خدمات لمختلف التخصصات ولعديد الحالات يوميا , مشيرا الى أهمية وضع اجراءات تعزز من سهولة وصول وحصول المرضى على خدمة ذات جودة وتعزيز بيئة العمل للكادر الصحي ، منوها الى جملة من الاحصائيات والأرقام المتعلقة بالعام الماضي 2019.

من جانبه، أشاد د. صباح بجهود ادارة مجمع الشفاء الطبي والتي تهدف الى احداث الفارق في مستويات تقديم الخدمة بالمجمع والذي يضم نحو 30 بالمئة من سلة الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة , مؤكدا أن مجمع الشفاء الطبي يتصدر على الدوام كافة لقاءات التطوير التي تعقدها الوزارة مع مختلف المؤسسات الدولية والمحلية .

وفي نهاية اللقاء تم تنفيذ جولة تفقدية لاقسام الطوارئ والاشعة والعيادات الخارجية في المجمع،ضمت مدراء الادارة العامة للمستشفيات و د.حسن اللوح المدير الطبى للمجمع