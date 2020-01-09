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منها (66) ذات مهارة..

طاقم مستشفى العيون يجرى اكثر من الفي عملية خلال 2019

09 كانون ثاني / يناير 2020 10:37

طاقم مستشفى العيون يجرى اكثر من الفي عملية خلال 2019
طاقم مستشفى العيون يجرى اكثر من الفي عملية خلال 2019

أجرت الطواقم الطبية في مستشفى العيون(2138) عملية خلال عام (2019) منها (66) عملية ذات مهارة.

و بين التقرير السنوى، أن العمليات الكبرى منها سجلت (590) عملية ،والصغرى (959) بينما المتوسطة فبلغت (522) عملية،حيث احتلت النسبة الأكبر من العمليات لفئة الأطفال التى وصلت الى 58% بمعدل(1246) عملية.

وأوضح التقرير أن عمليات تسليك مجرى الدمع عند الاطفال بلغت (135) عملية ،بينما عمليات التجميل فكانت (512) ،والحول (61) و عمليات المياه البيضاء و الزرقاء للبالغين سجل (292) عملية،الى جانب عمليات الشبكية والقرنية التى سجلت (100) عملية،وهى عمليات تجرى خارج مقلة العين.

وأشار الى أن عدد العمليات التى أجريت في غرفة العمليات التى افتتحت مؤخرا لاجراء عمليات العيون كانت (74) عملية تنوعت بين المياه البيضاء و الجلوكوما،لافتا الى أن المتوسط الشهرى لعدد العمليات قبل توقف العمليات بمستشفى العيون 300 عملية منها 150 عملية.

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