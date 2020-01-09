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نقلت 20 أسيرًا إلى الزنازين

وحدات قمع تقتحم قسم (4) بسجن "مجدو" وتعتدي على الأسرى

09 كانون ثاني / يناير 2020 10:45

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي

اقتحمت وحدات القمع التابعة لإدارة معتقلات الاحتلال، الليلة الماضية، قسم (4) في معتقل "مجدو" ونفذت عملية قمع واعتدت على الأسرى.

وقال نادي الأسير في بيان له، إن عملية القمع استمرت لساعات، وعقب ذلك نقلت (20) أسيراً إلى الزنازين.

وكانت إدارة المعتقل قد نقلت قبل عدة أيام (92) أسيراً في معتقل "مجيدو" يقبعون في قسم (7) إلى قسم (4)، جرّاء غرق القسم بسبب الأحوال الجوية الماطرة، علمًا أن عدداً من الأسرى يضطرون النوم على الأرض في قسم (4) الذي يتسع فقط لقرابة (70) أسيراً.

هذا ويعاني الأسرى في "مجيدو" من أوضاع حياتية صعبة وقاسية تزداد حدتها مع فصل الشتاء، يرافق ذلك نقص في الملابس والأغطية، ورغم مطالبات الأسرى المتكررة بتحسين ظروفهم، إلا أن إدارة المعتقل تتجاهل ذلك، بل وترد على مطالبهم بالقمع.

والجدير ذكره أن إدارة معتقلات الاحتلال صعّدت من عمليات القمع منذ مطلع العام المنصرم، وكانت الأشد عنفاً منذ أكثر من عشر سنوات.

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