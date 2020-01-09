الباشا: سنعمل على تحسين نسبة رواتب الموظفين

غزة - الرأي

قال وكيل وزارة المالية عوني الباشا، إن وزارته ستعمل على تحسين نسبة رواتب الموظفين وفق الإمكانات المتاحة.

وذكر الباشا خلال استقباله وفدًا من نقابة الموظفين العموميين، اليوم الخميس، أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالموظفين وتسعى للتخفيف عنهم في ظل الظروف الصعبة التي يعانون منها.

واستعرض لوفد النقابة ما قدمته وزارته خلال الفترة الماضية خاصة التسهيلات المقدمة للموظفين بالاستفادة من مستحقاتهم المالية لدى الوزارة.

بدوره، ثمّن نقيب الموظفين يعقوب الغندور دور وزارة المالية الكبير في تقديم تسهيلات خاصة بالموظفين وذويهم، مقدماً شكره العميق للوزارة وموظفيها الذين يعملون ليل نهار لتحسين الايراد العام بما ينعكس ايجاباً على تحسين نسبة صرف الراتب الشهري.

واتفق الطرفان على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق ودراسة المعايير والآليات التي تخفف عن كاهل الموظفين رغم الظروف الصعبة والأزمة المالية الخانقة التي يعاني منها قطاع غزة.