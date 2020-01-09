"الميزان": 27 طفلًا شهيدًا و2147 مصابًا و23 معتقلًا بـ 2019

غزة - الرأي

قال مركز الميزان لحقوق الإنسان، إن عام 2019 المنصرم شهد استمرارا في وتيرة استهداف الأطفال بشكل مباشر وغير مباشر في قطاع غزة نتيجة الصراع القائم مع قوات الاحتلال.

وأفاد المركز في تقرير إحصائي له يتناول الانتهاكات الموجهة ضد الأطفال بغزة خلال 2019، أن باستشهاد 27 طفلا وإصابة 2147 آخرين برصاص الاحتلال خلال العام الماضي.

وذكر أن قوات الاحتلال واصلت سياسة الاعتقال التعسفي بحق الأطفال خلال العام الماضي، حيث بلغ عدد الأطفال الذين اعتقلهم 35 طفلا في انتهاك واضح للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأشار المركز إلى أن قوات الاحتلال استمرت في انتهاكاتها واعتداءاتها بحق المؤسسات التعليمية والصحية في قطاع غزة من خلال القصف وإطلاق النار بشكل مباشر على هذه المؤسسات، واستهداف محيطها ما يلحق أضرارت متفاوتة بها، كما يؤدي إلى تعطيل العمل بها لفترات مختلفة يحرم خلالها المستفيدين من تلقي الخدمات الأساسية، موضحا أنه سجل تعرض 32 مدرسة لأضرار جزئية نتيجة استهدافها أو محيطها العام الماضي.

وجدد استنكاره لاستمرار الانتهاكات الموجهة ضد الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة، ورأى في مضي قوات الاحتلال الإسرائيلية قدما في انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان انعكاساً طبيعياً لعجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة على وجه الخصوص، وأن عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات فاعلة شجع – ولم يزل- تلك القوات على مواصلة انتهاكاتها.

كما جدد المركز مطالبته المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل لوقف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والعمل على تطبيق العدالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وملاحقة كل من ارتكبوا أو أمروا بارتكاب هذه الانتهاكات وتقديمهم للعدالة.

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