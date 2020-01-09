دائرة مقالع الرمال والشرطة البحرية يبحثان سبل التنسيق المشترك

غزة- الرأي

التقى وفداً من مديرية المصادر الطبيعية في وزارة الاقتصاد الوطني، برئاسة المدير العام عبد القادر بنات، ومدير دائرة مقالع الرمال م. محمد المدهون ومسؤول مقالع الرمال في غزة والشمال محمد الجبري، بمدير عام الشرطة البحرية المقدم باسم السلطان مدير محافظة الشمال.

ورحب السلطان بهذه الزيارة، مثمناً دور وزارة الاقتصاد الوطني في ضبط عملية تحميل الرمال، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات والقضايا التي من شأنها ضبط عملية سرقة الرمال.

من جهته، قال عبد القادر بنات، إن هذه الزيارة تأتي بهدف التنسيق والتعاون المشترك بين وزارة الاقتصاد الوطني والشرطة البحرية لبحث اليات ضبط ومتابعة سرقة رمال البحر (الزفزف).