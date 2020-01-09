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بالشراكة مع جراح أمريكي..

مستشفى غزة الأوروبي يواصل اجراء عمليات القلب المفتوح

09 كانون ثاني / يناير 2020 03:10

مستشفى غزة الأوروبي يواصل اجراء عمليات القلب المفتوح
مستشفى غزة الأوروبي يواصل اجراء عمليات القلب المفتوح

غزة- الرأي

واصل الفريق الطبي بقسم جراحة القلب بمستشفى غزة الأوروبي، من اجرائه لعمليات القلب المفتوح،  بالشراكة مع جراح القلب الأمريكي الوافد د. عماد تابري.

ويعتزم فريق القسم إجراء 25 عملية جراحة قلب مفتوح على مدار أسبوعين وذلك بالتزامن مع اقامة الجراح الوافد في قطاع غزة.

وفي ذات السياق، أشار د. إبراهيم قشطة أخصائي جراحة القلب بمستشفى غزة الأوروبي خلال حديث معه اليوم الخميس، أن ما يميز هذه المرحلة من العمليات أنه يتم خلالها زراعة الشرايين على القلب النابض أي دون الحاجة إلى جهاز القلب الصناعي، أو ما يحدث عادة من ايقاف مؤقت للقلب، وهو الأمر الذي يسهم في اكتساب خبرات اضافية نوعية وجديدة للطاقم الطبي المحلي.

ويبين د. قشطة إلى أنه تم اجراء 12 عملية جراحة قلب خلال الاسبوع الحالي وذلك بعد سلسلة معاينات اجراها الطاقم الطبي بالشراكة مع الجراح الأمريكي، حيث سيتم اجراء عمليتين جراحيتين على مدار اليوم، فيما ستتواصل اجراء العمليات خلال الأسبوع المقبل.

ولفت إلى أن الجراح الأمريكي وصل إلى قطاع غزة مطلع الأسبوع الجاري، وذلك بالتنسيق بين وزارة الصحة وجمعية اغاثة أطفال فلسطين.

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