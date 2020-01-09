"المواصلات" تناقش الخطة التشغيلية للعام 2020

غزة- الرأي

اجتمع وكيل وزارة النقل والمواصلات اللواء صلاح الدين أبو شرخ، مع رؤساء القطاعات والمدراء العامين ونوابهم لمناقشة العديد من القضايا التي تهم تطوير قطاع النقل والمواصلات منها مناقشة الخطة التشغيلية لعام 2020م ودراسة أهم المشاريع والمبادرات المنوي تنفيذها خلال العام الجاري.

ويأتي هذا الاجتماع والذي يعقد بشكل دوري لمناقشة بعض القضايا الجوهرية ومن باب التواصل مع الإدارات الرئيسية في الوزارة.

ورحب أبو شرخ بالحضور، مثمناً جهودهم الكبيرة في الارتقاء بإدارتهم وتحسين جودة الخدمة المقدمة للجمهور.

وتم فتح مجال الناقش للحضور حيث تم طرح بعض المسائل المتعلقة بلجان الجودة والتميز والتي تعكف الأمانة العامة لمجلس الوزراء على تنفيذها الشهر المقبل.

وحث أبو شرخ الجميع على تضافر الجهود من أجل إنجاح هذه المهمة بما يخدم يخدم تطوير العمل الحكومي وتحقيق رضا المواطنين.

وطالب بعض المدراء بتحديث هيكلية الوزارة بما ينسجم مع طبيعة عمل الوزارة .

