"الأوقاف": مركز البيان لتحفيظ القرآن يخرج خمسة حافظين

غزة- الرأي

خرج مركز البيان لتحفيظ القرآن الكريم التابع لوزارة الأوقاف، بمسجد أبو داود بمدينة النصيرات، خمسة من الحافظين لكتاب الله كاملًا.

وأوضح مدير دائرة التحفيظ بالأوقاف حمد النجار، أن حلقة الصحابي أبو بكر الصديق في مركز البيان انتهت من تحفيظ خمسة حافظين جدد بعد عامين متواصلين من الجد والاجتهاد والمواظبة على حفظ كتاب الله.

وقال النجار: اليوم بفضل الله تعالى نُخرج خمسة أقمار من الحفظة وهم: عبد الفتاح منير ريان، وبلال نائل عكيلة، ومحمد فوزى شاهين، ورزق أحمد الحويطى، وعلى حسن الصوص".

وأعرب عن شكره وتقديره لكل من ساهم في هذا الإنجاز القرآني وخص بالذكر مشرف ومحفظ الحلقة محمد البابلي الذي تابع الحافظين لحظةً بلحظة من أجل الوصول إلى هذه اللحظة الجميلة، داعيًا الحافظين إلى الاستمرار في حلقات تثبيت القرآن والعمل بكتاب الله قولًا وعملًا.