وكالة الرأي الفلسطينية "الأوقاف": مركز البيان لتحفيظ القرآن يخرج خمسة حافظين وكالة الرأي الفلسطينية "المواصلات" تناقش الخطة التشغيلية للعام 2020 وكالة الرأي الفلسطينية " التنمية الصناعية" تنفذ جولات تفتيشية على مصانع الحلويات وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى غزة الأوروبي يواصل اجراء عمليات القلب المفتوح وكالة الرأي الفلسطينية دائرة مقالع الرمال والشرطة البحرية يبحثان سبل التنسيق المشترك وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاسرى: الأسرى يعيشون ظروفاً سيئة فى فصل الشتاء وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف: بدء تنفيذ 3 مشاريع استثمارية ستوفر نحو 200 فرصة عمل وكالة الرأي الفلسطينية "الأشغال" .. جهود مضنية لإنقاذ ممتلكات الصيادين وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة: 48% ملم نسبة الأمطار وبيت حانون الأعلى هطولًا وكالة الرأي الفلسطينية "الميزان": 27 طفلًا شهيدًا و2147 مصابًا و23 معتقلًا بـ 2019
أخبار » الأخبار الحكومية

"الأوقاف": مركز البيان لتحفيظ القرآن يخرج خمسة حافظين

09 كانون ثاني / يناير 2020 03:18

"الأوقاف": مركز البيان لتحفيظ القرآن يخرج خمسة حافظين

غزة- الرأي

خرج مركز البيان لتحفيظ القرآن الكريم التابع لوزارة الأوقاف، بمسجد أبو داود بمدينة النصيرات، خمسة من الحافظين لكتاب الله كاملًا.
وأوضح مدير دائرة التحفيظ بالأوقاف حمد النجار، أن حلقة الصحابي أبو بكر الصديق في مركز البيان انتهت من تحفيظ خمسة حافظين جدد بعد عامين متواصلين من الجد والاجتهاد والمواظبة على حفظ كتاب الله.
وقال النجار: اليوم بفضل الله تعالى نُخرج خمسة أقمار من الحفظة وهم: عبد الفتاح منير ريان، وبلال نائل عكيلة، ومحمد فوزى شاهين، ورزق أحمد الحويطى، وعلى حسن الصوص".
وأعرب عن شكره وتقديره لكل من ساهم في هذا الإنجاز القرآني وخص بالذكر مشرف ومحفظ الحلقة محمد البابلي الذي تابع الحافظين لحظةً بلحظة من أجل الوصول إلى هذه اللحظة الجميلة، داعيًا الحافظين إلى الاستمرار في حلقات تثبيت القرآن والعمل بكتاب الله قولًا وعملًا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى تستقبل وفداً من المركز الثقافي الإيطالي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟