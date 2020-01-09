وكالة الرأي الفلسطينية "الأوقاف": مركز البيان لتحفيظ القرآن يخرج خمسة حافظين وكالة الرأي الفلسطينية "المواصلات" تناقش الخطة التشغيلية للعام 2020 وكالة الرأي الفلسطينية " التنمية الصناعية" تنفذ جولات تفتيشية على مصانع الحلويات وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى غزة الأوروبي يواصل اجراء عمليات القلب المفتوح وكالة الرأي الفلسطينية دائرة مقالع الرمال والشرطة البحرية يبحثان سبل التنسيق المشترك وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاسرى: الأسرى يعيشون ظروفاً سيئة فى فصل الشتاء وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف: بدء تنفيذ 3 مشاريع استثمارية ستوفر نحو 200 فرصة عمل وكالة الرأي الفلسطينية "الأشغال" .. جهود مضنية لإنقاذ ممتلكات الصيادين وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة: 48% ملم نسبة الأمطار وبيت حانون الأعلى هطولًا وكالة الرأي الفلسطينية "الميزان": 27 طفلًا شهيدًا و2147 مصابًا و23 معتقلًا بـ 2019
أخبار » الأخبار الحكومية

الزكاة بالأوقاف تنفذ مشروع اللحوم الطازجة علي الأسر الفقيرة

09 كانون ثاني / يناير 2020 03:21

الزكاة بالأوقاف تنفذ مشروع اللحوم الطازجة علي الأسر الفقيرة
الزكاة بالأوقاف تنفذ مشروع اللحوم الطازجة علي الأسر الفقيرة

غزة- الرأي

نفذت الادارة العامة للزكاة التابعة لوزارة الأوقاف مشروع “ اللحوم الطازجة ”، وذلك بذبح (1) رأس عجل استفاد منها ( 230 ) أسرة فقيرة, بتمويل كريم من مجموعة عطاء التطوعية,

 بدوره أوضح مدير عام الادارة العامة للزكاة أ. أسامة اسليم أن إدارته وزعت هذه اللحوم على مستحقيها في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة جراء الحصار الخانق والمفروض على القطاع, منوها الى أن الزكاة تسعى لتوفير احتياجات الأسر الأساسية والتخفيف من الضائقة المالة التي يعيشونها.

وشكر اسليم مجموعة عطاء التطوعية علي دعمها المتواصل ، سائلا الله عز وجل ان يكون ذلك في ميزان حسناتهم .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى تستقبل وفداً من المركز الثقافي الإيطالي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟