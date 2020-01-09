الزكاة بالأوقاف تنفذ مشروع اللحوم الطازجة علي الأسر الفقيرة

غزة- الرأي

نفذت الادارة العامة للزكاة التابعة لوزارة الأوقاف مشروع “ اللحوم الطازجة ”، وذلك بذبح (1) رأس عجل استفاد منها ( 230 ) أسرة فقيرة, بتمويل كريم من مجموعة عطاء التطوعية,

بدوره أوضح مدير عام الادارة العامة للزكاة أ. أسامة اسليم أن إدارته وزعت هذه اللحوم على مستحقيها في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة جراء الحصار الخانق والمفروض على القطاع, منوها الى أن الزكاة تسعى لتوفير احتياجات الأسر الأساسية والتخفيف من الضائقة المالة التي يعيشونها.

وشكر اسليم مجموعة عطاء التطوعية علي دعمها المتواصل ، سائلا الله عز وجل ان يكون ذلك في ميزان حسناتهم .