بالصور| مهندسة زراعة حديثة التخرج تنجح في زراعة الفراولة المعلقة

غزة- الرأي- لؤي رجب

في بادرة هي الأولى من نوعها في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة، شرعت المهندسة الزراعية وعد جميل علي، في إنشاء مزرعة فراولة معلقة هي الأولى من نوعها على مستوى مدينة بيت حانون كمشروع انتاجي.



المهندسة الزراعية وعد جميل علي تخرجت عام 2017م من كلية الزراعة والبيئة في جامعة الأزهر بغزة تحدت الواقع المرير،وكل الظروف الصعبة،متسلحة بالارادة والعزيمة والأصرار وتنجح في إنشاء مشروعها الخاص في إنتاج الفراولة المعلقة على مساحة نصف دونم، لتكون أول خريجة فلسطينية تنجح في إقامة مشروع انتاجي، و نموذجا لكل الخريجات في قطاع غزة،لتؤكد بأن المثابرة والمبادرة وعدم الركون هو أساس النجاح.



وتقول وعد": إن مشروعها الذي يعتبر الأول من نوعه في محافظات القطاع يهدف إلى إنتاج فراولة آمنة لا تُستخدم فيها المبيدات " حيث أن الفراولة المنتجة في هذا المشروع تتميز بأنها خالية من المبيدات.

وتشير المهندسة إلى أنها اعتمدت أسلوب الزراعة المعلقة التي تعتمد على التربة الصناعية وبالتالي ابتعدت عن التربة الأرضية التي تحتاج إلى تعقيم باستخدام المبيدات.

ولفتت إلى أن هذا المشروع أوجد سوقا في بيت حانون لاستيعاب الفراولة منذ بداية الموسم،لافتة الى ان إنتاج الدفيئة يوجه لسوق بيت حانون وللتصدير".



وبينت أنها على مدار عملها في هذا المشروع منذ البداية وهي تتابع مع المهندسين الزراعيين في وزارة الزراعة.



وعبرت عن شكرها العميق لوزارة الزراعة لوقوفها بجانبها منذ بداية المشروع وتقديم كل الخدمات الفنية والإرشادية اللازمة .



وتحلم وعد علي بتوسيع مشروعها ليزيد الإنتاج، ولتشغل عدد أكبر من الأيدي العاملة معها، وليكون مصدر دخل لها وللكثير من الشباب الذين يمكن أن يجدوا في مثل هذه المشاريع فرصة عمل غير متوفرة في مكان آخر.



من جهته اعرب المهندس ادهم البسيوني مدير زراعة شمال غزة عن افتخاره بالخريجة وعد هذا النموذج الذي يعبر الااردة الصلبة والقدرة العالية على مواجه الظروف من خلال هذا المشاريع والمبادرات الناجحة داعيا كل الخريجين والخريجات للاقتداء والمباردة من اجل تحقيق افضل الفرص في ظل الظروف الراهنة