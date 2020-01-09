الشباب والرياضة تسهل سفر وفد اتحاد الإعلام الرياضي

غزة- الرأي

قامت وزارة الشباب والرياضة بمخاطبة وزارة الداخلية لتسهيل مهمة سفر الإعلامي أشرف مطر، ممثلا عن الاتحاد الفلسطيني للإعلام الرياضي، من أجل المشاركة في اجتماع كونغرس الاتحاد الدولي للإعلام الرياضي، والذي سيعقد في العاصمة المجرية بودابست.

وأرسلت الوزارة خطاباً لوزارة الداخلية، لتسريع سفر مطر لضمان مشاركته في المحفل الدولي، في إشارة منها لاهتمامها بالإعلام الرياضي، وثقتها بدوره الكبير في إيصال معاناة رياضيينا في ظل الظروف التي يعيشونها في فلسطين.

يذكر أن الوزارة دأبت خلال الفترة السابقة على تسهيل سفر عشرات الوفود الرياضية والإعلامية , حيث بلغ عدد تلك الوفود ما يزيد عن " 70 " خلال العام المنصرم .