"الصحة": العلاقات العامة والإعلام تنجز أكثر من 19.42 ألف مهمة في 2019

غزة- الرأي

أنجزت وحدة العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة أكثر من 19.42 ألف مهمة عمل خلال العام المنصرم 2019.

وبين التقرير الذي أصدرته الوحدة اليوم الخميس، أن مهام الوحدة تنوعت بين الانتاج الاعلامي للوحدة حيث صدر عن الوحدة أكثر من 7.3 ألف مادة اعلامية تنوعت بين تقارير واخبار مكتوبة ، إلى جانب التقارير المصورة والأفلام، والتصريحات الصحافية والتصميمات البيانية المتحركة "موشن جرافيك".

فيما توزعت بقية الاعمال التي أنجزتها الوحدة على الأنشطة العامة والتي بلغت أكثر من 12 ألف نشاط، تمثلت أبزها في تسهيل مهام الصحفيين والمؤسسات والفرق الشبابية، وعقد الأنشطة الاجتماعية والفعاليات وعقد الدورات التدريبية، إلى جانب الجولات والزيارات الداخلية والخارجية التي نفذتها الوحدة.

كما شملت الأنشطة وفقاً للتقرير، تصميم وعمل المطبوعات والتي بلغت زهاء الـ 5 آلاف مطبوع خلال العام الماضي، إلى جانب عقد الاجتماعات والتي بلغ عددها 54 اجتماعاً.

وتواكب وحدة العلاقات العامة العمل الدؤوب الذي تبذله وزارة الصحة الفلسطينية في خدمة الجمهور، حيث شهدت الوحدة تطورات متلاحقة واضافات نوعية على صعيد العمل الاعلامي أسهمت في اظهار انجازات الوزارة وساهمت في العمل التنموي وتجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.