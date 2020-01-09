المستشفى الاندونيسي:أكثر من (432) ألف فحص مخبري خلال 2019

غزة- الرأي

أظهر التقرير السنوى لدائرة المختبر وبنك الدم بمستشفى الأندونيسى، أنه تم اجراء حوالي (432421) فحص مخبري خلال عام 2019.

وذكر التقرير،أنه تم جمع (2367 ) وحدة، فيما بلغ عدد وحدات الدم ومشتقاته المصروفة للمرضي (3967) وحدة،بالاضافة الى صرف ( 650 )وحدة دم ومشتقاته لمستشفيات كمال عدوان وبيت حانون خلال ذات العام.

وفى السياق، أفاد مدير دائرة المختبر وبنك الدم أ.كايد أحمد، أنه تم تركيب جهاز أتوماتيكي لفحص وحدات الدم للمرضي بالمحافظات الشمالية حيث كانت تجرى مثل هذه الفحوصات سابقا بمستشفي الشفاء مما قلل الوقت والجهد اللازم لصرف وحدات الدم ومشتقاتها و فحص الوحدات لمستشفي بيت حانون وتأمين الوحدات لمستشفي كمال عدوان علي مدار الساعة.

وأشار الى استكمال حوسبة كامل نتائج المختبر وبنك الدم وجاري اضافة كافة التعديلات علي البرنامج.

وأوضح أحمد أنه تم توسيع بيئة العمل من خلال دمج قسم الميكروبيولوجي ومختبر العيادة الخارجية مما ساهم فى تسهيل تقديم الخدمة للمرضي والمراجعين.

وعلى صعيد عمل اللجان المختلفة في الدائرة، نوه أ.أحمد الى تنظيم لجنة مكافحة العدوي اسبوعا خاصا للتوعية بخطر استخدام المضادات الحيوية و عقد يوم علمي خاص بالدائرة نظمته اللجنة العلمية .



وقال أ.أحمد:"تتطلع خلال العام 2020 الي نقل المختبر بما يخدم التوسعة بإضافة طابقين للمستشفي مما يوفر بيئة مناسبة للعمل و استيعاب اكبر للمتبرعين ببنك الدم وباقي اجزاء المختبر،مثمنا جهود الكوادر العاملة بالمختبر وبنك الدم وعملهم الدؤوب وعطائهم المتواصل لخدمة المرضى"