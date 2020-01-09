بلدية خان يونس تلتقي لجان الأحياء للاتفاق على معايير توزيع مشاريع التطوير

خان يونس- الرأي

عقدت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة لقاء موسعاً مع مجموعة من لجان الأحياء لمناقشة جُملة من المعايير الفنية المطلوبة والتي سيتم بموجبها توزيع مشاريع التطوير في المدينة بشكل عادل تراعي الكثافة السكانية والتوزيع الجغرافي والأولوية والاحتياجات الملحة.

وشارك في اللقاء القائم بأعمال مدير عام البلدية أ. محمد الأسطل، ومسئول لجان الأحياء أ. أسامة سلامة، ومثلاً عن دائرة الأشغال العامة والصيانة م. عبد الله الفقعاوي، ومسئول قسم الكهرباء أ. جهاد الشمالي، وبحضور رؤساء وأعضاء لجان الأحياء .

وخلال الإجتماع تطرق المجتمعون إلى أهمية اعتماد بعض المعايير التي تساعد على تحقيق شفافية العمل والمتمثلة في اختيار المشاريع التطويرية والتوزيع العادل للمنح الواردة للبلدية حسب سلم الأولويات الاحتياجات الحقيقية بما يكفل تعزيز الخدمات المقدمة للسكان.

وأكدت البلدية على ضرورة مراعاة عامل بعض العامل المؤثرة واستغلالها بالشكل الأمثل مع دراسة الواقع الحالي الذي نعيش فيه والظروف الواقعية المختلفة التي تحيط بنا ودراسة طبيعة الواقع والامكانات المتوافرة بين أيدينا للانطلاق، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الامكانات ليست معطيات ثابتة بل هي قابلة للتعديل ، مشددين على أن المصلحة العامة تلتقي فيها كل المعايير لدفع عجلة التطوير.