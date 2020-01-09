وفد من بلدية خان يونس يختتم مشاركته بدوره حول حقوق العاملات

خان يونس- الرأي

اختتم وفد من بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة مشاركته في دورة تدريبية حول حقوق العاملات كان قد نظمها مركز الديمقراطية وحقوق العاملين حول "الانتهاكات التي تتعرض لها العاملات في أماكن العمل " لمدة ثلاثة أيام استغرقت (18) ساعة تدريبية وذلك في مدينة غزة .

ومثل وفد البلدية مسئولة المرأة والطفل أ. تغريد شعت، ورئيس قسم التصميم م. وجدان الخطيب، والموظفة بمركز خدمات الجمهور أ. يسار الفرا.

وناقشت الدورة في مواضيعها المختلفة جُملة من القضايا ذات البعد القانوني تضمنت مفهوم الانتهاكات التي تتعرض لها النساء العاملات في أماكن العمل، وكيفية رصد المعلومات وتوثيقها والمهارات التي يجب مراعاتها في عملية التوثيق المهني، ونبذة عن التقارير وكيفية كتابتها وأنواعها، وكذلك التطرق إلى بعض الاتفاقيات ومنها "حقوق المرأة والطفل"، إلى جانب شرح طبيعة عمل المنظمات الحقوقية.