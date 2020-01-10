تحويل الأسير غنيمات للاعتقال الاداري

أصدرت محكمة الاحتلال العسكرية، الخميس، قراراً بتحويل الأسير المحرر خالد غنيمات (37 عاماً)، للاعتقال الاداري لمدة 6 أشهر.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشاب غنيمات من منزله في بلدة صوريف غرب الخليل قبل ثلاثة ايام، وتم الخميس تحويله للاعتقال الاداري.