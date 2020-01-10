أتلتيكو مدريد يهزم برشلونة ويضرب موعدا مع الريال في نهائي كأس السوبر

فجر أتلتيكو مدريد مفاجأة من العيار الثقيل وتأهل إلى نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم بعدما تغلب على برشلونة 3-2 في مباراة مثيرة بنصف نهائي البطولة التي تحتضنها السعودية على ملعب "الجوهرة المشعة" في جدة.

وافتتح البديل كوكي التسجيل للأتلتي من أول لمسة له في المباراة في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، ثم أدرك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التعادل لبرشلونة (51)، قبل أن يضيف زميله النجم الفرنسي أنطوان غريزمان هدف التقدم 2-1 في الدقيقة 62.

بعدها عادل الأتلتي النتيجة بهدف سجله ألفارو موراتا (81 من ضربة جزاء)، ثم سجل زميله أنخل كوريا هدف الفوز 3-2 قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وألغى الحكم خوسيه لويس غونزالس هدفين لبرشلونة من ميسي (60) وجيرارد بيكيه (74)، إثر اللجوء إلى نظام حكم الفيديو المساعد (فار)، وذلك بداعي لمسة يد وتسلل على الترتيب.

وبذلك تأهل أتلتيكو مدريد إلى المباراة النهائية يوم الأحد المقبل على الملعب نفسه، حيث سيواجه فيها ريال مدريد الذي تأهل بعد فوزه على فالنسيا 3-1 الأربعاء في المباراة الأولى بنصف النهائي.