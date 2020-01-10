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ميسى: نثق فى فالفيردى وعدم الوصول لنهائى السوبر أمر مؤلم

10 كانون ثاني / يناير 2020 08:02

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أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسى، لاعب برشلونة، على ثقة اللاعبين فى مدرب الفريق إرنستو فالفيردى، وأنه لا يتحمل مسئولية الخسارة أمام فريق أتلتيكو مدريد، فى نصف نهائى كأس السوبر الإسبانى، بنتيجة 3 – 2، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الخميس، على ملعب "الجوهرة المشعة"، فى مدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية.

قال ميسى فى تصريحات صحفية، عقب الخسارة أمام أتلتيكو مدريد: "نحن نثق فى فالفيردى بطريقة كبيرة، سواء اللاعبين أو غرفة خلع الملابس، وأعتقد أنه لا يتحمل مسئولية الهزيمة أمام أتلتيكو، نحن من نتحمل المسئولية".

أضاف النجم الأرجنتينى خلال حديثه قائلا: "من المؤسف عدم تأهلنا إلى نهائى السوبر الإسباني، قدمنا مباراة رائعة، وتفوقنا على مدار 80 دقيقة، ولكن يجب علينا أن نتحسن فى المباريات المقبلة".

تابع ميسى قائلا: "نعانى من فترة فراغ على مستوى المباريات فى الوقت الحالى، ونعمل على التحسن، ومازلنا متصدرين ترتيب الدورى الإسبانى".

وكانت تقارير صحفية إسبانية، قد أدعت بأن إدارة برشلونة، تدرس التخلى عن خدمات المدرب إرنستو فالفيردى، بعد هزيمة أتلتيكو مدريد، فى ظل عدم تمتع المدرب بثقة أعضاء مجلس إدارة النادى الكتالونى. 

جدير بالذكر أن ريال مدريد نظيره أتلتيكو مدريد، فى لقاء نهائى السوبر الإسبانى، فى الثامنة من مساء الأحد المقبل.

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