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جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انطلاق الجولة 22

10 كانون ثاني / يناير 2020 08:07

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يتصدر نادى ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى قبل انطلاق مباريات الجولة الـ22 ، بمواجهة شيفيلد يونايتد مع وست هام فى المباراة التى تجمعهما فى تمام العاشرة مساء اليوم.

ترتيب الدوري الانجليزي 

 قاد النجم المصرى محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزى، الريدز لتحقيق فوز سهل على نظيره شيفيلد يونايتد، بهدفين دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب "آنفيلد"، في ختام منافسات الجولة الـ 21 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

عزز ليفربول صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما رفع رصيده إلى 58 نقطة، ويملك مباراة مؤجلة مع وست هام يونايتد.

حقق وصيف ترتيب الدوري الانجليزي بعد مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد، ليستر سيتي فوزًا ثمينًا فى نفس الجولة على فريق نيوكاسل ليرفع رصيده إلى 45 نقطة، يليه مانشستر سيتي الثالث برصيد 44 نقطة. 
 
ترتيب الدوري الانجليزي قبل انطلاق الجولة 22، شهد استمرار تشيلسي في المركز الرابع برصيد 36 نقطة، وتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 31 نقطة احتل بها المركز الخامس فى ترتيب الدوري الإنجليزي.

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