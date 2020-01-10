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أخبار » الأسرة و المجتمع

3 نصائح للتخلص من الإرهاق فى العمل

10 كانون ثاني / يناير 2020 08:10

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يتعرض نسبة كبيرة من  الأشخاص بالشعور بالإرهاق خلال العمل،  وفي حقيقة الأمر يجب أن تستمتع بعملك، لذلك تعلم المهارات اللازمة للتغلب على الإرهاق  خلال العمل، إذا كان الذهاب إلى العمل كل يوم يشبه كفاحًا لا ينتهي فعليك العلم أنك لست وحدك، فقد  وجد استطلاع أجرته مؤسسة جالوب في يوليو 2018 شمل حوالي 7500 موظف بدوام كامل أن حوالي ثلثي العمال يعانون من الإرهاق في العمل، وللتعرف أكثر عن هذا الأمر قدمه التقرير المنشور عبر موقع " thehealthy".

هناك طرق لتجنب الإرهاق الناتج عن العمل، ومنها:

-خذ استراحات عميقة:

قد تعتقد أن أخذ فترة من الراحة متعددة يوميًا هو عكس ما يجب عليك فعله لزيادة إنتاجيتك  وتقليل مستويات التوتر لديك يعد من الأمور الجيدة  ولكن فترات الراحة ضرورية لتفادي الإرهاق، لا يعمل الأشخاص الأكثر إنتاجية لساعات أطول، فهم يعملون في فترات شديدة التركيز ويتخذون فترات راحة متعمدة عديد، وبناءً على نوع العمل الذي تقوم به، خذ قسطًا من الراحة، فإذا كنت تقوم بعمل مكثف يتطلب تركيزًا مستمرًا دون انقطاع ، خذ قسطًا من الراحة  مع صديق أو زميل.

- حماية وقتك..

إيجاد طريقة  لحماية وقتك من الأمور الجيدة لصحتك، وذلك يتم  عن طريق عدم قدرة الأشخاص العاملين بجدولة مواعيدهم واعتمادهم علي الأخريين ولذا بحيث يمكنك إعطاء الأولوية لإنجاز عملك قبل مساعدة الآخرين.

-تعيين التوقعات..

جزء من تحديد ساعات اليوم أي  عدم الجدولة الخاصة بيومك في العمل، وهذا الأمر يطرق عليه إعلام أصحاب المصلحة أنك لن تكون متاحًا لجزء من اليوم.

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