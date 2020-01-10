اعراض مرض السكر عديدة أبرزها..

أعراض مرض السكر شائعة لدى كثير من الناس، فالأشخاص الذين يعانون من مرض السكري لديهم مستويات عالية من السكر في الدم (الجلوكوز)، ويسمى أيضًا ارتفاع السكر في الدم، يمكن أن يحدث هذا أيضاً عند المصابين بمرض السكري من النوع الأول والثاني..ومن أبرز هذه الأعراض: زيادة العطش وكثرة دخول الحمام، وغيرها من اعراض مرض السكر نتعرف عليها فى السطور التالية

والجلوكوز هو مصدر مهم للوقود والطاقة في الجسم، ومع ذلك، إذا تركت مستويات السكر في الدم دون تنظيمها، يمكن أن تحدث مضاعفات.

ويمكن أن تتأثر بعض أجهزة الجسم، بما في ذلك مشاكل الكليتين والأعصاب والأوعية الدموية والقدمين والعينين قد تكون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية أيضًا.

اعراض مرض السكر

اعراض مرض السكر من النوع الأول والثانى قد تشمل العلامات التالية:

-كثرة التبول، غالبًا في الليل.

-العطش المفرط.

-الجوع الشديد.

- جفاف الجلد.

-الضعف أو الشعور بالتعب معظم الوقت.

-الالتهابات المتكررة.

- بطء شفاء الجروح.

-الكيتونات في البول.

-فقدان الوزن غير المبرر (عادة مع ارتفاع نسبة السكر في الدم).

-عدم وضوح الرؤية.

-وخز في اليدين أو القدمين (الاعتلال العصبي).

-التغييرات المزاجية والتهيج.

-الغثيان والقيء (غالبًا ما يظهر مع الحماض الكيتوني السكري في النوع الأول من داء السكري).

-عدوى الخميرة.

-التهابات الجلد.

-التهابات المسالك البولية.

-في مرض السكري من النوع الثانى قد اضطراب في الجلد مع بشرة داكنة وسميكة ومخملية في ثنيات الجسم.

اعراض مرض السكر النوع الاول

اعراض مرض السكر من النوع الأول تتشابه مع النوع الثانى ويحدث عادة في مرحلة الطفولة أو المراهقة، وهو المسؤول عن حوالي 10 ٪ من جميع حالات مرض السكري.

ويعتبر من أمراض المناعة الذاتية، والوزن لا يلعب دورا في تكوينه، حيث يهاجم الجهاز المناعي للجسم الخلايا المنتجة للأنسولين في البنكرياس.

يمكن أن يتراوح العمر النموذجي عند التشخيص من 5 إلى 15 عامًا، على الرغم من أنه يبدو أن هناك زيادة في عدد الأطفال الأصغر سنًا.

ويتم علاج النوع الأول من السكرى بالأنسولين ، لأن البنكرياس لديه عيب في خلايا بيتا التي تنتج هرمون الأنسولين.

لا يمكنك منع مرض السكري من النوع الأول، ولكن يمكنك ممارسة نمط حياة صحي للمساعدة في منع المزيد من المضاعفات.

اعراض مرض السكر من النوع الثانى

اعراض مرض السكر من النوع الثانى تشمل كثرة التبول وعدم وضوح الرؤية والعطش، حيث أنها تتشابه مع أعراض سكر النوع الأول، وزاد معدل انتشار داء السكري من النوع الثانى.

ارتفاع مرض السكري من النوع الثانى هو نتيجة مباشرة للسمنة وزيادة الوزن وعدم ممارسة الرياضة.

يتم تشخيص معظم الأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع الثانى أثناء الفحص الروتيني عند مراجعة اختبارات الدم.

بخلاف مرض السكري من النوع الأول، لا يزال بإمكان مرضى السكري من النوع الثانى ينتجون بعض الأنسولين من البنكرياس.

حوالي 40 ٪ من مرضى السكري من النوع الثانى ليس لديهم أعراض لحالتهم، ويتم تشخيص معظم مرضى السكري خلال الفحص الطبي الروتيني.

يمكن للعديد من المرضى المصابين بداء السكري من النوع الثانى تناول أدوية السكري عن طريق الفم أو الحقن، ولكن قد يحتاجون في النهاية إلى البدء في علاج الأنسولين.