أول "ميكروويف عكسى" فى العالم يمكنه تبريد المشروبات فى ثوانٍ

كشفت شركة أمريكية تحمل اسم Matrix Industries ومقرها كاليفورنيا، والمتخصصة فى الساعات الذكية التى تعمل بالطاقة الحرارية، عن أول "ميكروويف عكسي" أطلقت عليه اسم "جونو"، والذى يمكنه تبريد المشروبات الغازية فى ثوانٍ خلال معرض الالكترونيات الاستهلاكية CES 2020.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يستخدم "المبرد" محرك تبريد حرارى يقوم بتحريك الماء حول المشروب بسرعة عالية للغاية، مما يقلل بسرعة من درجة حرارة العلبة أو الزجاجة، ومع بقاء الحاوية نفسها ثابتة، ستكون المحتويات جاهزة للشرب بمجرد خروجها من الجهاز.

ويعد جهاز Juno حاليًا فى مرحلة النموذج الأولى ويمكنه فقط تبريد مشروب غازى واحد فى وقت واحد، لكن المطورين يأملون فى الحصول على نسخة تجارية متاحة قريبًا.

استخدمت Matrix منصة التمويل الجماعى Indiegogo لتقديم الجهاز للبيع المسبق، وحقق أكثر من 100000 جنيه إسترلينى فى الأيام القليلة الأولى منذ بدء الحملة، كما تم بيع العشرات من الجهاز، حيث تشير Matrix إلى أنه يمكن شحن الجهاز الأول فى أغسطس إذا سارت الاختبارات بشكل جيد.

قال المؤسس المشارك أكرم البقاعى إنه يمكن أن "يبرد مشروباتك بسرعة، دون استخدام الضواغط الصاخبة أو المبردات الكيماوية الضارة".

طبقًا للمطورين، ستحتاج علبة من الصودا دقيقة تقريبًا ليقوم الجهاز بتبريدها، وستستغرق زجاجة مدة تصل إلى خمس دقائق حتى تصل إلى 50 درجة فهرنهايت الموصى بها.

بالإضافة إلى المشروبات الباردة التى تكون فى درجة حرارة الغرفة، يمكن أيضًا استخدام "جونو" لإنشاء نسخ مثلجة من المشروبات الساخنة للغاية مثل الشاى أو القهوة، إذ يمكن أن تحول قهوتك الطازجة إلى باردة، وتحويل الشاى الساخن إلى أخر مثلج، وتبريد البيرة الصودا المفضلة لديك، مباشرة فى العلبة."

سيتم تصنيع النسخ النهائية من "جونو" الفولاذ المقاوم للصدأ والبلاستيك عالى الجودة، حسب الشركة، وستتضمن أيضًا على مصباح LED لإعلام المستخدمين عندما يكون مشروبهم جاهزًا.

وقالت منج هى، نائب رئيس منتجات جونو ، لبى بى سى إنه يمكن استخدام جونو لاستبدال المينى بار فى غرف الفندق، ليكون أكثر كفاءة فى استخدام الطاقة من الثلاجة.