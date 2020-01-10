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ظاهرة “قرون الشيطان” في الخليج بالتزامن مع ارتفاع التوتر…

10 كانون ثاني / يناير 2020 08:42

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تسبب مشهد غريب للشمس بتخوف بعض قادة السفن التي عبرت الخليج، حيث رصد البحارة مشهدا غريبا لشروق الشمس لأول مرة في حياتهم.

وظهرت الشمس على شكل “قرون حمراء” ما تسبب بتخوف بعض المشاهدين، خصوصا أنّ هذه الظاهرة تزامنت مع التوتر الذي تشهده المنطقة بين أمريكا وإيران.

وتعتبر هذه الظاهرة طبيعية، وهي أحد مظاهر كسوف الشمس، والذي يتزامن مع الشروق، لذلك تعد حالة نادرة جدا، فتظهر الشمس الحمراء بحالة الكسوف الجزئي أثناء الشروق، وقد اختفى الجزء السفلي تحت الأفق، لتظهر فقط الأطراف، ما يجعل المشهد يبدو كقرون حمراء تظهر من البحر.

ويحجب القمر الشمس بشكل جزئي أثناء الشروق، فتظهر الشمس باللون الأحمر القاني، في مشهد يعتبر من أندر حالات الكسوف التي تسجل حول العالم، بحسب موقع “ذا صن”.

ويترافق هذا الكسوف مع نوع من السراب فوق المحيط يسمى “فاتا مورجانا” ويحدث عندما تنحني أشعة الضوء وتمر عبر طبقات الهواء بدرجات حرارة مختلفة، لتضيف إلى الصورة مشهدا ساحرا.

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