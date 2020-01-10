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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2384 ) الجمعة 10/1/2020
أخبار فلسطينية
السلطة الفلسطينية: ضم أي جزء من الضفة «جريمة حرب»
فلسطين تشكو من شروط التمويل الأوروبي للمنظمات المدنية الفلسطينية
بالفيديو آلاف المصلين أدّوا اليوم صلاة الفجر في المسجد الأقصى تلبيةً لدعوات إحيائها
عريقات: لن يصدر مرسوم الانتخابات إلا بـ"تعهد إسرائيلي
عمرو يحذر: الاحتلال يعمل على إغلاق العيادات الصحية لـ"أونروا" بالقدس المحتلة
منصور: تصريحات بينيت تساعد نتنياهو في الانتخابات
الخضري: انخفاض الطاقة الإنتاجية لمصانع غزة لـ٢٠٪
الأحمد: من الصعب إجراء الانتخابات حاليًا.. والسبب
مهنا: معبر الكرامة يعمل السبت المقبل 24 ساعة متواصلة
حماس: تصريحات السفير الأمريكي حول الضفة "وقحة"
أخبار إسرائيلية
غانتس «الليبرالي» يرفض ضم اليسار إلى حزبه
إسرائيل تطور منظومة لاعتراض الصواريخ والطائرات بالليزر
توقعات بأمطار غزيرة شمال إسرائيل ووسطها بعد فيضانات مميتة
هآرتس: اعتقال "خلية الشعبية" سياسي وتعرضوا لتعذيب شديد
العليا الإسرائيلية تجمد مؤقتًا تعيين نتنياهو لوزراء جدد
اخبار دولية
الاتحاد الأوروبي: المستوطنات غير قانونية
أمريكا تعيد إحياء "صفقة القرن".. فهل ستكون الضفة المحور؟!
الطائرات الحربية الإسرائيلية تقصف العراق
أخبار عربية
إسرائيل تطلق سراح سجينين بعد عودة رفات جندي من سوريا
بالصور افتتاح معبد يهودي في الإسكندرية
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
بركة: دماء الشهداء يجب أن توحد الشعب الفلسطيني لمواجهة المخاطر
توقعات للجبهتين الفلسطينية والإقليمية: دراسة تلخص أهم تحديات إسرائيل وفرصها في 2020
أزمة غاز الطهي تعصف بسكان غزة بسبب توقف الضخ من مصر وإسرائيل
اللجنة المركزية لفتح: لا انتخابات دون مشاركة القدس والمستوطنات غير شرعية وصفقة القرن…
التنفيذية ترد على خطة بينيت بإلغاء تصنيف مناطق الضفة “أ ب ج” وحماس…
الشرق الاوسط
السلطة الفلسطينية: ضم أي جزء من الضفة «جريمة حرب»
إسرائيل تبدأ الضمّ العملي لأجزاء من الضفة وغور الأردن
الخليج الإماراتية
الاتحاد الأوروبي: المستوطنات غير قانونية
الأهرام المصرية
إسرائيل تطلق سراح سجينين بعد عودة رفات جندي من سوريا
الشروق المصرية
إسرائيل تعلن «اختراقا» في تطوير منظومة ليزرية لاعتراض الصواريخ
الغد الأردنية
إسرائيل تفرج عن المقت المدان بالتجسس لصالح سورية بعد إعادة رفات جندي
الاحتلال يشكل هيئة لتنفيذ إجراءات ضمّ منطقة “ج” بالضفة الغربية
الشرق القطرية
مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في قلقيلية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
محدث الداخلية: يُخصص معبر رفح يومي 12 و13 يناير لدخول وخروج المعتمرين
الاحتلال يعتقل 3 شبان شمال قطاع غزة
أسرى فلسطين: 4 أحكام بالمؤبد على فلسطينيين خلال العام 2019
أبو حلبية يدين مصادقة الاحتلال على مخططات الاحتلال الاستيطانية
القدس المحلية
فيديو|الاحتلال يطلق سراح الأسير السوري صدقي المقت
الاحتلال يفرج عن الأسير أبو صلاح من الجولان
الاحتلال يعتقل 3 شبان على حدود غزة
جامعة بيرزيت الأولى فلسطينيا و41 عربيا وفقا لتصنيف (CWUR)
معهد إدوارد سعيد للموسيقى يحيي أمسية موسيقية بمشاركة 70
الدفاع المدني يسيطر على حريق بمطعم في جنين
أبو كشك يبحث والدكتور محمد مصطفى تطوير التعاون المشترك
الحياة الجديدة
المالكي يوقع اتفاقيتي تعاون بين دولة فلسطين وجمهورية صربيا
المالكي يبحث مع الرئيس الصربي الأوضاع في فلسطين والعلاقات الثنائية
الرئيس ينعى المناضل الوطني المحامي الدكتور صلاح الدين الدباغ
عشراوي: دور "الأونروا" حيوي في تقديم الخدمات للاجئين والحفاظ على
الأيام
قاطنو المناطق المنخفضة في مخيم جباليا يخشون غرق منازلهم مجدداً
الحرب الإسرائيلية على مستقبل مناطق "ج"
استشهاد 222 أسيراً داخل سجون الاحتلال منذ 1967
760 اعتداءً للاحتلال بحق الصحافيين العام الماضي
وكالة صفا
إصابة صياد بانقلاب قاربه غربي رفح
الاحتلال يعتقل شابين وأسيرين محررين من جنين
مؤثر.. وفاة داعية فلسطيني معروف في الكويت أثناء جاهة
خسوف "شبه ظل" تشهده سماء فلسطين اليوم
وفاة عضو التنفيذية الأسبق المحامي صلاح الدين الدباغ وعباس ينعاه
جنين: تجار العجول يطالبون بالإفراج عن زملائهم المعتقلين
الحكومة تعلن انتهاء أزمة جامعة بير زيت
وكالة الرأي الفلسطينية
"الشباب والرياضة".. مساعٍ لمواجهة الواقع وتحقيق الأفضل
تنويه بشأن عمل معبر رفح يومي 12 و13 يناير
الاحتلال يمارس التنكيل بحق أسرى "ريمون ومجدو"
الاقتصاد لـ"الرأي": لا يوجد أزمة غاز وسنحاسب المحتكرين
تقرير "الأشغال" .. جهود مضنية لإنقاذ ممتلكات الصيادين
الأوقاف: بدء تنفيذ 3 مشاريع استثمارية ستوفر نحو 200 فرصة
فلسطين اليوم
الاحتلال يحذر من أزمة في غاز الطهي في قطاع غزة
كاتب سياسي: تصريحات فريدمان عن الضفة خطيرة وتماديه لعدم وجود رادع
تحرك "اسرائيلي" لإعادة إغلاق مصلى باب الرحمة بأمر قضائي.. والأوقاف ترفض
عدنان: حرية المناضل صدقي المقت ورفضه شروط الاحتلال هو انتصار للحق والإرادة
هل أعادت حركة حماس علاقاتها مع السعودية؟ وماذا ردَّ بن سلمان؟
سما نيوز
هكذا رد ابن سلمان على محاولات إعادة العلاقة مع "حماس"
المالكي يوقع اتفاقيتي تعاون بين دولة فلسطين وجمهورية صربيا
جامعة بيرزيت تشكر رئيس الوزراء وكل من ساهم بفتح أبوابها
المالكي يبحث مع الرئيس الصربي الأوضاع في فلسطين والعلاقات الثنائية
الشرطة تقبض على شخص صادر بحقه حكم 10 سنوات برام الله
عرب 48
الاحتلال يبلغ بهدم بيوت عائلات ثلاثة متهمين بتنفيذ عمليات
جبل المكبر: عائلة نصار تهدم منزلها بيدها لتبقى دون مأوى
351 انتهاكًا إسرائيليًا بحق الصيادين في بحر غزّة خلال 2019
وكالة وفا
الاحتلال يعتقل شابين وأسيرين محررين من محافظة جنين ..
المالكي يوقع اتفاقيتي تعاون بين دولة فلسطين وجمهورية..
أبو هولي يبحث مع المفوض العام للأونروا احتياجات اللا..
عائلة نصار المقدسية تعيش بالعراء بعد ان أجبرها الاحت..
قسيسيه ينقل تهاني الرئيس إلى بابا الفاتيكان
الأحمد: مركزية فتح في حالة انعقاد دائم لمواجهة التح
حدث في مثل هذا اليوم
- 10 كانون ثاني (يناير)
- 2002م قوات الاحتلال تتوغل في مدينة رفح وتهدم 46 منزلا بشكل كلي و27 بشكل جزئي، وتشرد 100 عائلة فلسطينية في العراء.
- 2002م قوات الاحتلال الإسرائيلي توقف أعمال البناء في مسجد شهاب الدين في مدينة الناصرة المحتلة.
- 1948م عبد القادر الحسيني يعود إلى مسقط رأسه في القدس سرّا لتنظيم صفوف المجاهدين العرب ضد الاحتلال اليهودي بعد أن قضى عشر سنوات في المنفى وهو يعيد تنظيم صفوف الثورة الفلسطينية.