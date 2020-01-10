وكالة الرأي الفلسطينية دائرة التنمية الصناعية تقوم بجولات ميدانية على مصانع الحلويات الشرقية بغزة وكالة الرأي الفلسطينية "قوافل الخير "توزيع (20) مدفأة على عائلات فقيرة في غزة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تدعو لإتباع إرشادات التعامل مع المنخفضات وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2384 ) الجمعة 10/1/2020 وكالة الرأي الفلسطينية "الميزان "يرصد 351 انتهاكًا إسرائيليًا بحق الصيادين في بحر غزّة خلال 2019 وكالة الرأي الفلسطينية آلاف المصلين يؤدون صلاة الفجر في الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية ظاهرة “قرون الشيطان” في الخليج بالتزامن مع ارتفاع التوتر… وكالة الرأي الفلسطينية أول "ميكروويف عكسى" فى العالم يمكنه تبريد المشروبات فى ثوانٍ وكالة الرأي الفلسطينية بذلة روبوتية جديدة تمكنك من حمل إطار طائرة وزنه 130 رطل بسهولة وكالة الرأي الفلسطينية Power Egg X كاميرا مثبتة على طائرة بدون طيار لالتقاط الصور بسرعة وجودة
أخبار » الأخبار الحكومية

بلدية غزة تدعو لإتباع إرشادات التعامل مع المنخفضات

10 كانون ثاني / يناير 2020 11:29

1
1

غزة- الرأي

دعت لجنة الطوارئ في بلدية غزة المواطنين في المدينة لضرورة إتباع إرشادات التعامل مع تساقط مياه الأمطار والتواصل مع وحدة المعلومات والشكاوي في البلدية على الرقم المختصر ( 115 ) والإبلاغ عن الشكاوي المتعلقة بالمنخفض الجوي .   

ونشرت دائرة العلاقات العامة والإعلام في البلدية إشادات توعوية للتعامل قبل بدء تساقط مياه الأمطار والمنخفضات الجوية التي قد تتعرض لها المدينة عبر صفحة البلدية على صفحة  ( الفيس بوك ) وموقع البلدية، وفاتورة الخدمات، ووسائل الإعلام المختلفة.

وتضمنت الإرشادات، دعوة المواطنين لضرورة عدم إلقاء النفايات في الشوارع حتى لاتنجرف مع مياه الأمطار وتتسرب إلى مصافي تصريف المياه وتؤدي إلى إغلاقها، وعدم رفع أغطية مناهل الصرف الصحي حتى لاتدخل مياه الأمطار إلى شبكات الصرف الصحي وتسبب في طفحها خصوصا في المناطق المنخفضة .

وأهابت البلدية بالسائقين أصحاب المركبات بضرورة تجنب دخول تجمعات مياه الأمطار حتى لاتتسبب في عطل في سيارتهم في وسط المياه وبالتالي إعاقة فرق لجنة الطوارئ في تصريف مياه الأمطار.

وذكرت اللجنة أن طواقمها تنتشر في مناطق المدينة منذ ليلة أمس لاسيما في المناطق المنخفضة التي تتجمع بها مياه الأمطار وتعالج أي تجمعات للمياه بأقصى سرعة ممكنة لتلافي أي غرق لبيوت المواطنين .    
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير "توزيع (20) مدفأة على عائلات فقيرة في غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟