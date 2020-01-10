"قوافل الخير "توزيع (20) مدفأة على عائلات فقيرة في غزة

غزة- الرأي

وزعت جمعية "قوافل الخير"عددا من أجهزة التدفئة التي تستخدم في فصل الشتاء، على عائلات فقيرة ومتعففة في غزة.

وقال مسؤول قسم المشاريع الإغاثية الشيخ أشرف قزاعر:" لقد تم بحمد الله توفير (20) مدفأة لعائلات محتاجة في ظل الأجواء الباردة بفصل الشتاء لكي نخفف من معاناة هذه العائلات ونزيل خطر اشعال النيران التي قد تعود بالسلب عليها.

وشكر قزاعر أهل الخير والصدقات على تبرعاتهم للعائلات الفقيرة، مشيرا الى وجود أعداد كبيرة من العائلات التي هي بحاجة الى مثل هذه الصدقات، داعيا أهل الخير الى بذل مزيد من العطاء لفقراء قطاع غزة الذين يعانوا جراء الفقر الذى تغول بالقطاع كنتيجة للحصار الاسرائيلي المفروض عليهم منذ اكثر من 14 عام.