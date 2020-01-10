المبادرة المجتمعية "حياة" تنظم حفلًا ثقافيًا لأهالي الزرقة بغزة

غزة- الرأي

نظَّمت المبادرة المجتمعية للتوعية بمخاطر المخدرات "حياة" بالتعاون مع الكتلة الإسلامية منطقة الزرقة حفلا ثقافيا بعنوان "بالوعي نحمي أبنائنا" بحضور عددٌ من الشخصيات الاعتبارية وكبار ومخاتير الحي بالإضافة إلى العشرات من أهالي المنطقة وذلك بمنطقة التفاح شرق مدينة غزة .

تحدث خلال الحفل ممثلوا المبادرة المجتمعية للتوعية بمخاطر المخدرات "حياة" عن مخاطر المخدرات وآثارها على الفرد والمجتمع وضورها السلبي في تفكيك النسيج الاجتماعي، وطرق الوقاية منها وسبل العلاج.

وتخلل الحفل عددٍ من الفقرات الفنية والترفيهية المتنوعة.