داخلية رفح تُصدر أكثر من 54 ألف مُعاملة خـلال 2019

غزة- الرأي

أصدرت مديرية داخلية رفح - الشق المدني- 54 ألف و479 معاملة للمواطنين خلال عام 2019 المنصرم، من ضمنها إنجاز "13967" معاملة مواليد ووفيات في المحافظة.

وأوضحت إحصائية صادرة عن داخلية رفح أن دائرة الأحوال المدنية أنجزت 15137 معاملة "هويات بدل فاقد وأولي وبطاقات تعريف و5643 معاملة تصحيح الأحوال المدنية وإصدار "226" معاملة ملخص تسجيل سكان، لافتة إلى أن دائرة الجوازات في المديرية أتمت 2736 معاملة تمديد جوازات وملحقاتها.

وبيّن التقرير أن دائرة الشئون القانونية أتمت 5722 معاملة و5950 معاملة تدقيق أحوال مدنية، فيما أنجزت دائرة الشؤون العامة بالمديرية 239 معاملة تخص عمل الجمعيات وترخيصها والتفتيش عليها والتفتيش على 29 كتبة عرائض، وإصدار 1864 شهادة حسن سير وسلوك، بينما أنهت دائرة الشئون الإدارية والمالية 2966 معاملة .