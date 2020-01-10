عيادة حجازي تُقدم أكثر من 79 ألف خدمة طبية خلال 2019

غزة- الرأي

قدَّمت عيادة حجازي التابعة للخدمات الطبية العسكرية بوزارة الداخلية والأمن الوطني 79 ألف و 610 خدمة طبية خلال عام 2019م المنصرم عبر أقسامها المختلفة.

وأظهر تقرير إحصائي لإنجازات أقسام عيادة حجازي أن العيادة قدَّمت 79610 خدمة للمواطنين من حملة التأمينات العسكرية والمدنية، في حين استقبلت 35 ألف و246 حالة خلال العام الماضي.

وبيّن التقرير أن قسم التمريض قدَّم الخدمة لـ 5727 مواطناً في حين قدم قسم الصيدلة الخدمة لـ 32ألف و617 مواطناً، فيما قدَّم قسم الأسنان التابع للعيادة 6027 خدمة بينما قدَّمت الخدمة 8470 مواطناً من قبل قسم المختبر خلال العام المنصرم.

وأشار إلى أن العيادات الخارجية قدمت الخدمة لـ 19 ألف و456 مواطناً فيما قدمت عيادة الجراحة الخدمة لـ 3216 مواطناً ،في حين قدمت عيادة الأطفال الخدمة لـ3790 حالة ،وقدم قسم الأسعاف والطواري الخدمة ل 307 حالة خلال العام الماضي.

جدير بالذكر أن عيادة حجازي تُقدم خدمات طبية متنوعة مكونة من عدة تخصصات منها الباطنة والقلب والجلدية والأعصاب والصدرية والطب العام والعظام والمسالك البولية والأنف الأذن الحنجرة والأسنان والأطفال والطب البديل.