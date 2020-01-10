الاحتلال يعتقل شابًا من جنين المحتلة

الضفة المحتلة-الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، شابا من اليامون غرب جنين المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد عمر سمار بعد اقتحامها اليامون ومداهمة منزل ذويه.