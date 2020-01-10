الاحتلال يعتقل شابًا من جنين المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، شابا من اليامون غرب جنين المحتلة.
وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد عمر سمار بعد اقتحامها اليامون ومداهمة منزل ذويه.
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10 كانون ثاني / يناير 2020 02:43
الضفة المحتلة-الرأي:
اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، شابا من اليامون غرب جنين المحتلة.
وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد عمر سمار بعد اقتحامها اليامون ومداهمة منزل ذويه.
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