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عشرات حالات الاختناق جراء قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

10 كانون ثاني / يناير 2020 03:35

الضفة المحتلة-الرأي:

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بعد قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ ١٦ عاما والتي انطلقت رفضا لقرارات حكومة الاحتلال ضم أراض فلسطينية لصالح المشروع الاستيطاني.

وأفاد "منسق المقاومة الشعبية" في كفر قدوم، "مراد شتيوي" أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة المعدنية صوب المشاركين في المسيرة مما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق عولجوا ميدانيا في مركز اسعاف القرية.

وأشار شتيوي ان المسيرة انطلقت رفضا لما ورد على لسان وزير حرب الاحتلال من نية لضم أراض فلسطينية بهدف التوسع الاستيطاني مؤكدا أن هذه القرارات لن تؤثر على طبيعة ايماننا بحقنا بكامل ترابنا المحتل.

وشارك في المسيرة المئات من ابناء البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية المناهضة لدولة الاحتلال كما شارك فيها عدد من المتضامنين الأجانب والنشطاء الإسرائيليين.

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