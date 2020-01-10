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حماس: شعبنا رأس الحربة في الدفاع عن مقدساته

10 كانون ثاني / يناير 2020 05:17

وكالات-الرأي:

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن المشاركة الواسعة في صلاة فجر اليوم الجمعة وكل الأيام الماضية لحماية باب الرحمة من أطماع الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى لإعادة إغلاقه بعدما نجح المرابطون بفك الأغلال عنه العام الماضي، تؤكد أن شعبنا سيبقى رأس الحربة في الدفاع عن المقدسات في وجهه.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران، "نتقدم بالتحية والتقدير لجماهير شعبنا المقاوم في القدس المحتلة الذين لبوا نداء المسجد الأقصى المبارك، ومصلى باب الرحمة، وهبوا مدافعين عنه في وجه اعتداءات الاحتلال والمخططات الاستيطانية".

ودعا الأمتين العربية والإسلامية على المستوى الرسمي والشعبي إلى "دعم وإسناد المرابطين في القدس والمدافعين عن شرف الأمة، وعدم الانجرار إلى التطبيع مع هذا الاحتلال المجرم".

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