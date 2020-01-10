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مستشفى النصر قدم خدماته لـ"96" ألف طفل عام 2019

10 كانون ثاني / يناير 2020 05:49

مستشفى النصر
مستشفى النصر

غزة – الرأي:

بلغ اجمالي عدد الحالات التي وصلت قسم الطوارئ وحديثي الولادة في مستشفى النصر للأطفال بغزة اكثر من 69 الف طفلاً.

وسجل التقرير الصادر عن ادارة المستشفى للعام 2019 بأن عدد حالات دخول لأقسام المبيت بلغ 7020 للأطفال وحديثي ولادة .
وبلغت عدد الحالات التي تعاملت معها العيادة الخارجية 4800 مريض منهم 672 حالة لقسم الحضانة .

كما بلغت الفحوصات المخبرية المنجزة نحو 186 الف فحصاً والخدمات التشخيصية 26 الف خدمة تصوير طبي، وعلى صعيد جلسات العلاج الطبيعي فقد بلغت اكثر من 2000 جلسة لنحو 547 مريض.

الجدير بالذكر بأن المستشفى يستقبل الأطفال من سن 29 يوم وحتى 12 عام ، فيما تستقبل حضانة المستشفى المواليد من ساعة الميلاد وحتى 28 يوما.

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