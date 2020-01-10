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فرنسا تدين قرار الاحتلال ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة

10 كانون ثاني / يناير 2020 06:53

وكالات-الرأي:

أدانت فرنسا القرارات الجديدة التي اتّخذتها السلطات الإسرائيلية، لبناء 1936 وحدة سكنية في الضفة الغربية.

وقالت فرنسا في بيان صدر عن قنصليتها العامة في القدس، مساء اليوم الجمعة، "إن القرارات الإسرائيلية تندرج في سياق مثير للقلق، حيث نشهد تسارع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية".

وأكدت أن الاستيطان على اختلاف أوجهه غير شرعي من منظور القانون الدولي، لا سيّما من منظور القرار (2334) الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فهو يسهم في تأجيج التوترات الميدانية ويقوّض ظروف إحلال السلام العادل والدائم بين "الإسرائيليين" والفلسطينيين القائم على حل الدولتين.

ودعت فرنسا الاحتلال إلى التخلي عن هذه المشاريع وعن جميع المشاريع الأخرى التي تسهم في تقويض حلّ الدولتين.

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