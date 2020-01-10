الدفاع المدني: نفذنا 77 مهمة إنقاذ في المنخفض الأخير

غزة – الرأي:

كشف جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في غزة ، اليوم الجمعة، عن عدد الحوادث التي تعامل معها خلال المنخفض الجوي الذي يضرب القطاع منذ الأربعاء.

وذكر الدفاع المدني في بيان له، أنه نفذ 77 مهمة إنقاذ نتيجة أضرار خلّفها منخفض جوي يضرب القطاع منذ يومين.

وأوضح أن "طواقم الدفاع المدني نفذت 32 مهمة شفط مياه من منازل ومستشفيات؛ 7 مهام شفط مياه من برك ومزارع، و10 مهام سحب سيارات عالقة".

وأشار إلى أنه قد تم خلال المنخفض تنفيذ 12 مهمة إزالة أشجار وإخلاء مواطنين لمكان آمن، كما نفذت 14 مهمة معاينة ومهمتين تعاملت فيها مع تطاير أسقف معدنية لمنازل.