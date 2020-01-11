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فوز الزمالك والرجاء يعود بتعادل ثمين من الجزائر

11 كانون ثاني / يناير 2020 08:28

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عزز نادي الزمالك حظوظه في التأهل إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا بعد فوزه الجمعة على ضيفه زيسكو يونايتد بطل زامبيا 2-صفر، وعاد نادي الرجاء البيضاوي المغربي بنقطة ثمينة من الجزائر بعد تعادله مع شبيبة القبائل سلبيا.

وضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى حسم الزمالك مواجهة زيسكو بفضل هدفي أشرف بن شرقي في الدقيقة الرابعة ومصطفى محمد في الدقيقة الـ89.

ورفع الزمالك رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني خلف مازيمبي الكونغولي المتصدر، في حين توقف رصيد زيسكو عند نقطتين في المركز الثالث أمام أول أغسطس الأنغولي.

وفي المجموعة الرابعة، تعثر شبيبة القبائل على أرضه وتعادل سلبيا مع الرجاء البيضاوي المغربي.

وباتت مهمة شبيبة القبائل صعبة في التأهل إلى الدور ربع النهائي، حيث رفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن الرجاء والترجي التونسي حامل اللقب والمتصدر الذي سيواجه فيتا كلوب في الكونغو الديمقراطية السبت.

ويتذيل فيتا كلوب المجموعة بنقطة واحدة انتزعها بتعادله سلبيا في الجولة الماضية مع الترجي في تونس.

واعترض لاعبو شبيبة القبائل على الحكم عقب صفارة النهاية بسبب عدم احتسابه ركلة جزاء للفريق الجزائري في الوقت المحتسب بدل الضائع بداعي لمس الكرة ليد أحد مدافعي الرجاء داخل المنطقة.

واتجه لاعبو شبيبة القبائل عقب الصفارة مباشرة نحو الحكم للتعبير عن غضبهم لكنه غادر الملعب في حماية رجال الأمن.

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