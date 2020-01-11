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روماريو يصعق ريال مدريد بقميص برشلونة فى الدورى الإسبانى

11 كانون ثاني / يناير 2020 08:29

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قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، ولكن من الصعب أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى نقدم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

 
هدف اليوم من مباراة برشلونة وريال مدريد فى عام 1994 بالدورى الإسبانى عن طريق البرازيلى روماريو نجم برشلونة السابق.
 

شارك روماريو في بطولة كأس العالم في إيطاليا عام 1990 ممثلًا بلده البرازيل، لكنّ قلة لياقته في بطولةٍ كهذه كانت تعني أنّه لا يستطيع لعب دورٍ مهمٍ في المباريات الكبيرة. مشاركته في البطولة العالمية جاءت بعد أربع سنوات حين شارك روماريو  لصالح الفريق البرازيلي، ليصل بالفريق البرازيلي إلى الفوز برقم قياسي.

انتقل روماريو بعد مشاركته في النادي الهولندي إلى نادي العمالقة الإسباني برشلونة، وأصبح جزءًا أساسيًا في الفريق الإسبانى وأصبح روماريو الهداف الأكثر مهارة خلال تواجده مع الفريق بتسجيله 46 هدفًا خلال 34 مباراة.

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