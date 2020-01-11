ميلان يسعى لتحسين وضعه أمام كاليارى فى الدورى الإيطالى

يحل نادى اى سى ميلان الغيطالى ضيفاعلى منافسه كالياري فى تمام الرابعة عصر اليوم، باللقاء الذى يجمعهما على ملعب "سانت إيليا" ضمن مباريات الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإيطالي.

ويحتل كالياري المركز السادس في جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 29 نقطة، فيما يتواجد ميلان في المركز الـ12 برصيد 22 نقطة.

وواصل فريق ميلان نتائجه السلبية في مسابقة الدوري الايطالي، بالسقوط في فخ التعادل ضد سامبدوريا 0-0، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من عمر مسابقة الدوري الايطالي "الكالتشيو".

وسجل المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش ظهوره الأول مع فريقه الجديد ميلان فى مواجهة سامبدوريا وشارك اللاعب الملقب بالسلطان كبديل للاعب بيونتيك فى الدقيقة 55 من زمن المباراة.

أضاف إبراهيموفيتش خلال تصريحاته بعد المباراة لشبكة "سكاي سبورتس": "لدينا الكثير من الثقة لتسجيل الأهداف، نحن بحاجة إلى فهم طريقة لعبنا وما يمكننا القيام به، أنا وصلت هنا منذ 4 أيام، سأحاول بكل الطرق مساعدة ميلان".

وعن مشاركته للمرة الأولى بقميص ميلان بعد العودة قال: "لقد شعرت بالكثير من الأدرينالين والعاطفة، لقد عدت للوراء 9 أو 10 سنوات، علاقتي بالجماهير جيدة للغاية وتعطيني الكثير من الدوافع".

وتابع: "أنا متحمس جدًا في هذه التجربة، أريد تسجيل الأهداف والاحتفال كإله أمام مدرجات ميلان، الجماهير ليست سعيدة علينا تحسين النتائج".

إبراهيموفيتش سجل ظهورًا تاريخيًا، حيث شارك في 4 عقود مختلفة بعدما بدأ مسيرته في عام 1999 مع فريق مالمو السويدي، حيث لعب في الألفية الجديدة مع فرق أياكس ويوفنتوس وإنتر ميلان.

ثم لعب فى العقد الثالث ما بعد عام 2010 مع برشلونة وميلان وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد ولوس أنجلوس جالاكسي، قبل أن يلعب في العقد الرابع مع ميلان.

وأعلن ميلان عن تعاقده مع اللاعب صاحب الـ 38 عاماً خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لمدة 6 أشهر مع إمكانية تجديد التعاقد بين الطرفين لمدة موسم أخر.

يذكر أن إبراهيموفيتش له تجربة سابقة مع ميلان بين عامى 2010 و2012، نجح خلالها فى تقديم عروض مميزة، حيث لعب 85 مباراة وقتها فى كل البطولات، سجل خلالها 56 هدفاً وصنع 24 أخرى.