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تصميم جديد كليا من “فيسبوك”…

11 كانون ثاني / يناير 2020 08:32

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تستعد منصة التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم “فيسبوك” لطرح تصميم جديد كليا لنسخة سطح المكتب والهواتف الذكية.

أشار تقرير نشره موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص إلى أن التصميم الجديدة من “فيسبوك”، بات متاحا لعدد محدود من المستخدمين لتجربته، قبل طرحه بصورة كاملة لكل مستخدمي موقع التواصل.

وسيظهر التصميم الجديد لعدد محدود من المستخدمين في “نافذة منبثقة” تظهر للمستخدم، تضع أمامه خيار تجربة “الإصدار الجديد” من فيسبوك.

ويظهر في واجهة المستخدم الجديدة لـ”فيسبوك” أنها أقل تشوشا، وبألوان أكثر إشراقا، وسيظهر “فيسبوك” بخلفية ذات وضع “داكن”، تسهل تصفح المنشورات وكتابة التعليقات، ​وستمكن المستخدمين من كتابة تعليقاتهم حول التصميم الجديد، حتى تتمكن الإدارة من إصلاح أية عيوب تظهر في التصميم.

ومن المقرر أن يتم طرح التصميم الجديد لكافة مستخدمي “فيسبوك” قبل حلول الربيع المقبل.

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