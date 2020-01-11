وكالة الرأي الفلسطينية موزيلا تصلح ثغرة أمنية فى متصفحها فاير فوكس.. اعرف التفاصيل وكالة الرأي الفلسطينية العثور على حطام أقدم سفينة بالعالم في أنطاليا التركية وكالة الرأي الفلسطينية تلميذ يساعد علماء ناسا في اكتشاف كوكب يشبه الأرض وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف دماغ غامض في جمجمة مقتول وكالة الرأي الفلسطينية تصميم جديد كليا من “فيسبوك”… وكالة الرأي الفلسطينية ميلان يسعى لتحسين وضعه أمام كاليارى فى الدورى الإيطالى وكالة الرأي الفلسطينية روماريو يصعق ريال مدريد بقميص برشلونة فى الدورى الإسبانى وكالة الرأي الفلسطينية فوز الزمالك والرجاء يعود بتعادل ثمين من الجزائر وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني: نفذنا 77 مهمة إنقاذ في المنخفض الأخير وكالة الرأي الفلسطينية حماس تطالب بتصعيد المقاومة ردًّا على تسريع الاستيطان
أخبار » عجائب وطرائف

اكتشاف دماغ غامض في جمجمة مقتول

11 كانون ثاني / يناير 2020 08:34

1
1

عثر علماء الآثار في بريطانيا، على جمجمة إنسان قتل قبل 2600 سنة ، واكتشفوا سبب بقاء الدماغ بداخلها بحالة جيدة.
ويفيد موقع Phys.org، بأن الباحثين حللوا التركيب الجزيئي لأنسجة هذا الدماغ، وكانت النتيجة، احتواءه على 800 بروتين بعضها فعال بما يكفي للمشاركة في الاستجابة المناعية. شكلت هذه البروتينات تجمعات محصنة، أكثر استقرارا من تلك التي تكتشف في دماغ الإنسان العادي، وقد يفسر هذا جزئيا سبب بقاء الدماغ بحالة جيدة.

وعلاوة على هذا، لعب الوسط المحيط الذي عثر فيه على الجمجمة، دورا مهما في بقاء الدماغ بحالة جيدة- البرودة والرطوبة والطمي الناعم ما منع وصول الأكسجين الضروري لنشاط الأحياء الدقيقة التي تحلل الأنسجة الناعمة.

ويذكر أن مجموعة من علماء الآثار عثرت على هذه الجمجمة بالقرب من قرية هيسلينغتون البريطانية في حفرة بمستنقع، وهي خالية من أي أنسجة أخرى والشعر.

وقد اتضح للباحثين، أن هذه الجمجمة تعود إلى شخص فصل رأسه عن جسده. لأن مواد الدماغ تبدأ بالتحلل بعد مضي بضع دقائق على الوفاة، بسبب العدد الكبير للخلايا الدهنية. ومع ذلك اكتشف الباحثون عدم وجود أي محاولة للحفاظ على الأنسجة الناعمة، ما يجعل هذه الجمجمة أكثر غموضا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير "توزيع (20) مدفأة على عائلات فقيرة في غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟