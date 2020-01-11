يد روبوتية تقرأ إشارات المخ وتمكن مبتورى الأطراف من الكتابة



تتنوع الروبوتات المعروضة بـ CES أكبر معرض للالكترونيات الاستهلاكية، ولكن ليس للكثيرين نفس السيطرة مثل تلك الأجهزة التي صنعتها شركة " BrainCo" من أيدى روبوتية دقيقة، فلا تتميز فقط بقدراتها الجيدة، ولكن لقدرتها على تغيير حياة الناس، حيث تم تصميم اليد للمبتورين الذين فقدوا ذراعهم ويتم التحكم بها عن طريق تقييم حركة عضلات مرتديها.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن هذه اليد الروبوتية تستطيع أن تعطى مرتديها إمكانية تحريك كل إصبع على حدة، مما يؤدي إلى استعادة ليس فقط السيطرة ولكن أيضًا العديد من المهام الحركية الدقيقة.



كما أن الجهاز قادر على قراءة إشارات العضلات، لأنه يتحكم فيه الإشارات الكهربائية نفسها المرسلة من الدماغ والتي توجّه استخدام يد الشخص البيولوجية، وفي العرض التوضيحي، عرض مرتدي الذراع إغلاق كل الأصابع وفتحها معًا، ثم قام مرتديها بإظهار قبضة اليد عن طريق التقاط كوب من البلاستيك والجلوس على طاولة.



كما أنه في عرض توضيحي منفصل، تقول الشركة أنه يمكن استخدام اليد حتى لكتابة الخط، وهذا يعني أنه يمكن التمسك بالقلم وتحريكه بدقة.



وتعد القدرة ليست هي الطريقة الوحيدة لتغيير BrainCo للأطراف الاصطناعية، بل تقول الشركة إنها تقدم أيضًا أسعارًا منخفضة، ففي حين أن تكلفة الأطراف الاصطناعية الآلية النموذجية قد تتراوح تكلفتها بين 20.000 و 30000 دولار، فإن تكلفة جهاز BrainCo يتراوح بين 10000 و 15000 دولار.



وتعرض BrainCo أيضًا طوق قراءة عقلية لمن يرتديها، وتقول الشركة إنها يمكن استخدامها للمساعدة في تدريب شخص ما على كيفية تحقيق حالات ذهنية مختلفة، فالسماعة التي يمكن ارتداؤها، وهي سماعة مثبتة حول رأس الشخص، تقرأ موجات دماغ مرتديها ثم تترجمها إلى ما تسميه الشركة "مستوى التركيز".



ويحتوي هذا الجهاز على تطبيقات في اللياقة البدنية وأنواع أخرى من التدريب حيث أن القدرة على الاسترخاء والتركيز قد تمنح الشخص ميزة مهمة.

